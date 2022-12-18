Радченко: «Игроки Аргентины сделают всё, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался относительно предстоящего финала чемпионата мира - 2022 Аргентина – Франция.

«Игроки Аргентины сделают все возможное, чтобы Месси стал чемпионом мира. Для него это последний мундиаль. Думаю, будет очень непростой матч», - передает слова Радченко издание «Чемпионат».

Поединок Аргентина - Франция состоится сегодня, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния состоится на Liveresult.ru.

Напомним, что французы - действующие чемпионы мира.