Федотов объяснил, почему гол Месси в овертайме нужно было отменить

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о третьем голе сборной Аргентины в поединке против Франции в финале чемпионата мира – 2022. С добивания Лионель Месси поразил ворота соперника, доведя счет до 3:2.

«На поле во время гола Месси было 13 человек, это нарушение. Гол нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR. Должны были сказать, что гол Месси надо отменять», - передает слова судьи «Чемпионат».

Финал чемпионата мира завершился вничью со счетом 3:3. В серии после матчевых пенальти Аргентина отпраздновала победу – 4:2. Южноамериканцы в третий раз стали чемпионами мира.