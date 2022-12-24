Эмилиано Мартинес рассказал, как вывел из равновесия Тчуамени

Сборная Франции неудачно исполнила серию пенальти в матче с Аргентиной и проиграла финал чемпионата мира. Коман пробил в руки вратарю, а Тчуамени вообще промазал мимо ворот - и Мартинес, неоднозначно отпраздновавший свой триумф, считает, что в этом также есть его заслуга. Он рассказал, как ему удалось вывести Тчуамени из равновесия.

- Я понимал, что он будет нервничать после того, как я отбил пенальти Комана. Я сыграл на этом ментально, забрал мяч, потом поговорил с ним. И он промазал, значит, я добился своего, - цитирует слова Мартинеса Tyc Sport.

Напомним, что основное время матча закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды забили еще по мячу, а в серии пенальти Аргентина выиграла со счетом 4:2.