Иньеста высказался о величии Месси после победы на ЧМ-2022

Легендарный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о величии Лионеля Месси после победы на чемпионате мира.

«Для меня Лео Месси — лучший с трофеем чемпиона мира или без него. Я уверен, что любой, кто не считает его лучшим, найдёт предлог, чтобы и дальше так считать, вне зависимости от того, выиграл ли он чемпионат мира или нет», — заявил автор победного гола финала ЧМ-2010, чьи слова приводит ESPN.

Напомним, что Месси взял золото катарского мундиаля, выиграв приз лучшему футболисту турнира и забив семь голов, что стало вторым результатом на чемпионате мира - 2022.