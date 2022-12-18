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Сборная Аргентины - вторая команда в истории чемпионата мира, выигравшая турнир после поражения в первом матче

18 Декабря 2022 • 21:07 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, выиграв у сборной Франции в серии пенальти. Это был третий титул аргентинской сборной после успехов 1978 и 1986 годов. Как оказалось, аргентинская команда стала второй командой в истории чемпионатов мира, которая проиграла свой первый матч, но впоследствии выиграла турнир.

Напомним, что чемпионат для Месси и компании начался с оглушительной неудачи 22 ноября - они проиграли Саудовской Аравии. Ранее лишь в 2010 году испанцы стали чемпионами мира, несмотря на то, что проиграли свой первый матч - тогда сборной Швейцарии, с минимальным счетом 0:1.

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Окончен после пенальти
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