Эмилиано Мартинес: «Не думал, что когда-либо увижу настолько совершенного игрока, как Месси на ЧМ-2022»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес восхищён формой, которую набрал Лионель Месси в Катаре.

Аргентинцы сыграют в финале чемпионата мира против Франции, а их 35-летний капитан Лионель Месси – самый результативный игрок команды и всего турнира с пятью голами и тремя результативными передачами.

«Я думал, что уже никогда не увижу более совершенного футболиста, чем Месси образца Кубка Америки прошлого года, но правда в том, что на этом чемпионате мира он превзошёл самого себя – сейчас он ещё лучше, чем тогда», – заявил Мартинес в преддверии финального поединка, который состоится 18 декабря.