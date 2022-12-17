Скалони: «Я уже решил, как сборная Аргентины сыграет в финале»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о предстоящем финале, который пройдёт 18 декабря.

«Наша задача – показать свою игру и максимально осложнить задачу для соперника. Мы знаем, насколько опасна сборная Франции. Мы тщательно готовимся и изучаем оппонентов, чтобы упростить себе задачу. Я уже определился с тем, как мы будем играть, какой будет наша формация», – заявил Скалони на пресс-конференции в преддверии решающей битвы.

Сборная Аргентины на пути к финалу ЧМ-2022 одолела сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии, а Франция взяла верх над Польшей, Англией и Марокко.