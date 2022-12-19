Талалаев назвал финал чемпионата мира в Катаре самым ярким на его памяти

Российский футбольный тренер Андрей Талалаев не скрывает восторга от финала чемпионата мира в Катаре. Вчера сборные Аргентины и Франции подарили нам результативную ничью – 3:3, а послематчевая серия пенальти стала удачной для сборной Аргентины – 4:2.

«Я футбол смотрю с шести лет, и на моей памяти матч Аргентина — Франция — самый яркий финал по тому, что происходило на поле», - цитирует Талалаева Sport24.ru.

Специалист отметил, что первый тайм не был столь насыщенным, как второй, ведь борьба не была обоюдной и сборная Аргентины уверенно вела – 2:0. Сказались ошибки французских игроков. Но во втором тайме французам удалось навязать свой футбол и сравнять счёт.