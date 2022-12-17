Диалло: «Криштиану Роналду — это всё для Мбаппе»

Защитник «РБ Лейпцига» Абду Диалло рассказал, кого поддерживает нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе в споре между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

По словам Диалло, Мбаппе является поклонником Роналду, поэтому готов долго спорить, доказывая превосходство португальского форварда над Месси.

«Криштиану Роналду — это буквально всё для Килиана Мбаппе. Если вы спросите его, кто лучше, Роналду или Месси, Мбаппе будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкасаем», — приводит слова Диалло Daily Mail.

Отметим, что несмотря на такую точку зрения, Мбаппе и Месси являются одноклубниками, а с Роналду 23-летний нападающий никогда не играл.

Напомним, завтра, 18 декабря, француз и аргентинец встретятся друг с другом в финале чемпионата мира. Начало решающей игры мундиаля запланировано на 18:00 по московскому времени.