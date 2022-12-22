Титов высказался о тактике Дешама в финале ЧМ-2022

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о тактике главного тренера сборной Франции Дидье Дешама в финале чемпионата мира – 2022.

Специалист признался, что был удивлён, когда увидел целый ряд молодых игроков на поле, появившихся взамен опытных возрастных футболистов.

Эксперт считает, что кардинально резких изменений в ходе игры после этого не случилось.

«Но в дальнейшем, мы помним, минут за 20 до конца матча игра резко поменяла темп», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Сборная Франции в финале уступила команде Аргентины и заняла второе место на чемпионате мира (3:3, 2:4 пен).