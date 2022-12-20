Агент Смирнов — о финале ЧМ-2022: Это была победа белой расы над негроидной

Известный российский футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы Андрея Лунёва и других игроков, высказался о финале катарского чемпионата мира.
Агент в своём телеграм-канале написал, что может охарактеризовать победу аргентинской сборной над французами только как победу белой расы над негроидной. Смирнов отметил, что это были совершенно две разные школы и две разные ментальности.
«Рад, что победила Аргентина, несмотря на всю индивидуальную мощь французов», - добавил Смирнов.
Напомним, что аргентинская сборная лишь в серии пенальти сумела обыграть Францию. Для Аргентины этот чемпионский титул стал третьим в истории.
А то тут повозбуждались защитники БЛМ, теперь даже энциклопедический термин негроидный, произносить это грех по их мнению. Мы должны переписать все энциклопедии и вымаливать, вымаливать прощение что они родились с более темной кожей.
хотя, мнение этого Смирнова далеко не единично в стране, где большинство популяции составляет агрессивно-тупая хтонь. Колхозный Рейх гг.
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