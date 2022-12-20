Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агент Смирнов — о финале ЧМ-2022: Это была победа белой расы над негроидной

20 Декабря 2022 • 07:11 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный российский футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы Андрея Лунёва и других игроков, высказался о финале катарского чемпионата мира.

Агент в своём телеграм-канале написал, что может охарактеризовать победу аргентинской сборной над французами только как победу белой расы над негроидной. Смирнов отметил, что это были совершенно две разные школы и две разные ментальности.

«Рад, что победила Аргентина, несмотря на всю индивидуальную мощь французов», - добавил Смирнов.

Напомним, что аргентинская сборная лишь в серии пенальти сумела обыграть Францию. Для Аргентины этот чемпионский титул стал третьим в истории.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Чм-2022 Антон Смирнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
San13
20 Декабря 2022 в 08:02
Надо было написать ему не белой расы, а европеоидной расы над негроидной.
А то тут повозбуждались защитники БЛМ, теперь даже энциклопедический термин негроидный, произносить это грех по их мнению. Мы должны переписать все энциклопедии и вымаливать, вымаливать прощение что они родились с более темной кожей.
Время на раскачку
20 Декабря 2022 в 07:23
вы хоть понимаете, что вы публикуете?
хотя, мнение этого Смирнова далеко не единично в стране, где большинство популяции составляет агрессивно-тупая хтонь. Колхозный Рейх гг.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
07:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров: Всегда нравилась Франция, но в финале ЧМ-2022 болел за Аргентину
07:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Смирнов — о финале ЧМ-2022: Это была победа белой расы над негроидной 2
07:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фанаты тепло встретили сборную Франции, несмотря на поражение в финале ЧМ-2022 (Видео)
06:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реднапп: Любой английский тренер мог бы достичь со сборной того же, что и Саутгейт
06:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Ливерпуля»: Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси
06:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зарема: Месси сделал заявку на ещё один «Золотой мяч»
06:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бекхэм выложил совместно фото с Симеоне после победы Аргентины на ЧМ-2022
06:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник «Ак Барса»: На ЧМ-2022 болел за Аргентину и Месси
05:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-тренер сборной России Игнатьев сравнил финал ЧМ-2022 со спектаклем
05:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дмитрий Медведев поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 2
05:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шишкин: Мбаппе не жалко
05:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бояринцев оценил выступление сборной Марокко на ЧМ-2022
05:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шишкин: Месси дал небольшую пощёчину Роналду
05:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Зенита»: Факт, что Месси стал чемпионом мира, не говорит, что Роналду хуже
02:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не сыграет за «ПСЖ» в ближайшие недели 1
Все новости
Рекомендуем