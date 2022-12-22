Рами: Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем свой титул

Бывший защитник «Сочи» и французской сборной Адиль Рами в своих социальных сетях высказался по поводу сборной Аргентины, которая странно праздновала победу на мундиале.

Рами написал, что, судя по всему, звёздный французский форвард Килиан Мбаппе очень сильно травмировал всех аргентинцев.

«Победу над Мбаппе аргентинцы празднуют даже больше, чем сам чемпионский титул», - отметил защитник.

Напомним, что Килиан Мбаппе в финале катарского чемпионата мира оформил хет-трик, но это не спасло французскую национальную команду от поражения в серии пенальти. Франция упустила возможность во второй раз кряду выиграть мундиаль.