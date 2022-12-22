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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рами: Аргентина празднует победу над Мбаппе больше, чем свой титул

22 Декабря 2022 • 06:28 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший защитник «Сочи» и французской сборной Адиль Рами в своих социальных сетях высказался по поводу сборной Аргентины, которая странно праздновала победу на мундиале.

Рами написал, что, судя по всему, звёздный французский форвард Килиан Мбаппе очень сильно травмировал всех аргентинцев.

«Победу над Мбаппе аргентинцы празднуют даже больше, чем сам чемпионский титул», - отметил защитник.

Напомним, что Килиан Мбаппе в финале катарского чемпионата мира оформил хет-трик, но это не спасло французскую национальную команду от поражения в серии пенальти. Франция упустила возможность во второй раз кряду выиграть мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Адиль Рами Чм-2022 Килиан Мбаппе
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