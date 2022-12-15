Кафу: «В финале ЧМ-2022 буду поддерживать Месси и Аргентину»

Знаменитый бразильский экс-футболист Кафу рассказал о своих предпочтениях в финале чемпионата мира – 2022.

Решающий матч, в котором сборная Аргентины сыграет против Франции, состоится 18 декабря.

«Я буду поддерживать Месси, а вместе с ним и сборную Аргентины. Лео проводит отличный турнир. После поражения от Саудовской Аравии в первом матче все принялись критиковать аргентинцев, но они перевернули ситуацию во многом благодаря отличным выступлениям Месси», – приводит TMW слова легендарного бразильца.

На счету Лионеля Месси пять голов и три ассиста в шести матчах катарского мундиаля.