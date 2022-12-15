​Дешам вывел Францию в финал на втором ЧМ подряд – только три тренера делали это ранее

Сборная Франции снова сыграет в финале чемпионата мира. В 2018 году команда Дидье Дешама обыграла Хорватию (4:2) и завоевала трофей. На этот раз французы будут играть против Аргентины.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Дидье Дешам стал лишь четвёртым в истории тренером, которому удалось вывести свою команду в финал на двух мундиалях кряду. Ранее это делали Виторио Поццо (сборная Италии, турниры 1934 и 1938 годов), Карлос Билардо (Аргентина, 1986 и 1990) и Франц Беккенбауэр (1986 и 1990).

Финал чемпионата мира – 2022 пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Битва начнётся в 18:00 по московскому времени.