Радимов – о финале ЧМ-2022: «Лучше такого матча сыграть невозможно»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о финальном матче чемпионата мира – 2022 между национальными командами Аргентины и Франции.

В интервью «Матч ТВ» он отметил, что подопечные Дидье Дешама совершенно не попали в игру. Но, по его наблюдению, отыграться французам помогли замены и то, что аргентинцы начали уставать во втором тайме.

«В моем понимании, лучше такого матча сыграть невозможно», - подытожил Радимов.

Аргентина в напряженном финале победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Это третий триумф для «альбиселесте» на чемпионатах мира. Лучшим игроком турнира был признан форвард Лионель Месси. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи.