Экс-тренер сборной России Игнатьев сравнил финал ЧМ-2022 со спектаклем

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в разговоре с журналистами высказался по поводу финала катарского чемпионата мира по футболу.

Игнатьев сказал Betonmobile.ru, что решающий матч турнира оказался феерическим, ведь там была и трагедия, и радость, и слёзы. Российский специалист сравнил встречу со спектаклем.

«Финальный матч мне надолго запомнится, ведь он пошёл вразрез устоявшимся правилам, что чаще всего финалы бывают достаточно скучными», - добавил Игнатьев.

Напомним, что аргентинская сборная в финале в серии послематчевых пенальти сумела обыграть французов. В основное и дополнительное время счёт был равным — 3:3.