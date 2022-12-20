Нойер, Лаутаро и Нуньес – в числе худших игроков ЧМ-2022 по средней оценке

Мануэль Нойер, Лаутаро Мартинес и Дарвин Нуньес провели не лучший для себя турнир в Катаре.

Выступление голкипера сборной Германии оценено статистическим порталом SofaScore всего в 6,23 балла – один из худших показателей среди футболистов, отыгравших не менее трёх матчей на мундиале. Близко к Нойеру расположились и другие звёздные вратари – Кейлор Навас из Коста-Рики и Эдуар Менди из Сенегала (по 6,30 у каждого). Место в двадцатке «худших» также нашлось для форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, ставшего чемпионом мира в составе Аргентины (6,35), и нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса из сборной Уругвая (6,37).