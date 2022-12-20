Пиоли назвал трёх легенд мирового футбола

Наставник «россонери» Стефано Пиоли поделился мыслями после финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Есть в футболе три легенды — это Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох», - цитирует специалиста Sky Sports.

Отметим, что в финальном матче сыграли двое его подопечных в «Милане» - это Оливье Жиру и Тео Эрнандес, выступавшие за французскую сборную. Пиоли добавил, что болел в финальном матче именно за французов, так как знает как важно для игрока стать чемпионом мира.

В минувшее воскресенье сборная Аргентины впервые за 36 лет стала обладателем Кубка мира. Лионель Месси в 35 лет впервые за свою карьеру взял заветный кубок.