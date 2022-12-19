Кавазашвили не впечатлила игра вратарей на мундиале в Катаре

Бывший «спартаковец» Анзор Кавазашвили заявил, что его не впечатлила игра вратарей на чемпионате мира в Катаре, который закончился вчера вечером.

«В начале турнира я ещё мог сказать, что вратари неплохо играли. Но в последних матчах все, кого я считал лучшими…», - цитирует «Чемпионат» бывшего голкипера «красно-белых».

Он добавил, что мог бы отметить лишь вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Напомним, что по итогам мундиаля лучшим стражем ворот признали аргентинца Эмилиано Мартинеса, который стал чемпионом мира в составе «альбиселесте». Лучшим Мартинеса назвал и бывший голкипер «Локо» Руслан Нигматуллин.