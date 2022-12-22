Канчельскис уверен, что российский мундиаль был лучше катарского

Бывший российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что лучшим чемпионатом мира по футболу в истории всё равно является российский мундиаль 2018 года.

«Катарский чемпионат мира удался — хороший и классный. По содержанию вопросов нет. Но в России был самый лучший ЧМ по футболу — номер один», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что организация российского мундиаля была на высшем уровне и это признают абсолютно все.

На чемпионате мира в Катаре удача впервые за 36 лет улыбнулась сборной Аргентины, которая в драматичном финале обыграла французскую сборную в серии пенальти.