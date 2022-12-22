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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Канчельскис уверен, что российский мундиаль был лучше катарского

22 Декабря 2022 • 20:11 Комментировать (4)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что лучшим чемпионатом мира по футболу в истории всё равно является российский мундиаль 2018 года.

«Катарский чемпионат мира удался — хороший и классный. По содержанию вопросов нет. Но в России был самый лучший ЧМ по футболу — номер один», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что организация российского мундиаля была на высшем уровне и это признают абсолютно все.

На чемпионате мира в Катаре удача впервые за 36 лет улыбнулась сборной Аргентины, которая в драматичном финале обыграла французскую сборную в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Андрей Канчельскис
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Комментарии (4)
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Viva Barcelona
22 Декабря 2022 в 21:04
Конечно, лучше👍 Во-первых, чемпионат мира проходил в нашей родной России, а во-вторых, чемпионом тогда стала великолепная сборная Франции🇫🇷⚽️🏆
ингерман
22 Декабря 2022 в 20:51
ай канеш лучше.. так жо как жигуль лючшее марсадэса.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
22 Декабря 2022 в 20:41
Не, не лучше.. В 18-м году не было Мартинеса с золотой перчаткой ... А-ха-ха-ха..
типафутбольныйаналитик
22 Декабря 2022 в 20:51
в 22-м не было солнцеликого, бугагагага. Вот истинная причина по которой Канчельскис считает ЧМ 2108 лучше 2022 го
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