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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси побил рекорд «яйца»

21 Декабря 2022 • 03:49 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Лионель Месси стал чемпионом мира и его успех отражается в «лайках», которые получила в известной социальной сети его фотография с Кубком мира. Дело в том, что Месси уже собрал более 66 миллионов «лайков» - и он побил рекорд, который ранее принадлежал публикации с «яйцом» - подобная публикация в 2019 году с призывом ставить «лайки» собрала в итоге 56 миллионов отметок и до недавних пор считалась самой популярной в истории существования социальной сети.

Но недавно 75 миллионов набрала фотография играющих в шахматы Месси и Роналду-  правда, фотография оказалась фикцией, к тому же, в этом случае «лайки» считались между двумя профилями. А тут сам Месси набрал уже 66 миллионов - очевидно, что за него рады даже далекие от футбола люди. Такова она, слава людская! 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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