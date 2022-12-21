Месси побил рекорд «яйца»

Лионель Месси стал чемпионом мира и его успех отражается в «лайках», которые получила в известной социальной сети его фотография с Кубком мира. Дело в том, что Месси уже собрал более 66 миллионов «лайков» - и он побил рекорд, который ранее принадлежал публикации с «яйцом» - подобная публикация в 2019 году с призывом ставить «лайки» собрала в итоге 56 миллионов отметок и до недавних пор считалась самой популярной в истории существования социальной сети.

Но недавно 75 миллионов набрала фотография играющих в шахматы Месси и Роналду- правда, фотография оказалась фикцией, к тому же, в этом случае «лайки» считались между двумя профилями. А тут сам Месси набрал уже 66 миллионов - очевидно, что за него рады даже далекие от футбола люди. Такова она, слава людская!