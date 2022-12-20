Канчельскис уверен, что лучшим игроком ЧМ в Катаре является Мбаппе

Некогда российский игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не сомневается, что Килиан Мбаппе является лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. И это не Лионель Месси, как сказали бы многие его коллеги.

«Лучший игрок чемпионата мира — Мбаппе. Почему? Ребят, он забил восемь голов! Вы забьёте столько? Боже мой!», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис вспомнил, что, будучи футболистом «красных дьяволов» однажды забил девять голов за сезон. И сравнил себя с Мбаппе, который забил восемь мячей не за сезон, а за краткосрочный турнир.

Именно Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром катарского мундиаля. На один меньше забил Лионель Месси.