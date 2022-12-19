Хабиб: Это был лучший ЧМ в истории

Известный российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях высказался по поводу катарского чемпионата мира по футболу.

Хабиб написал, что финальный поединок мундиаля между Аргентиной и Францией был невероятным, а сам чемпионат мира в Катаре можно назвать одним из лучших в истории.

«Поздравляю Аргентину с победой. Катар, спасибо большое за такой турнир», - добавил спортсмен.

Напомним, что аргентинская сборная с Лионелем Месси в составе в серии пенальти сумела обыграть французов. Аргентина в третий раз в своей истории выиграла титул.