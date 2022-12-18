Мбаппе забил свой 10-й гол на чемпионатах мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча. Однако во второй половине матча все перевернулось - Килиан Мбаппе забил два мяча, первый из них, как и Аргентина, с пенальти.

Он стал для Мбаппе десятым в чемпионатах мира - четыре в 2018 году, и еще шесть в 2022. Впрочем, сразу же за ним последовал и одиннадцатый - уже забитый с игры. В результате Мбаппе уравнял шансы команд - Аргентине все надо начинать с начала.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.