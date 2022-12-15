Льорис высказался о финале чемпионата мира с Аргентиной

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис пообщался с представителями СМИ после матча ½ финала чемпионата мира – 2022, в котором его команда оказалась сильнее Марокко – 2:0.

«Мы потратили много сил, но довольны проделанной работой. Это наш второй финал подряд, хотим вписать сборную Франции в историю футбола. В финале нужно показать все, на что мы способны. Нам будет противостоять Аргентина – это отличная команда с великим футболистом в составе. Но у нас тоже есть козыри», - цитирует голкипера RMC Sport.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.