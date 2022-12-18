Ширер похвалил Скалони за возвращение ди Марии в стартовый состав

Бывший английский форвард Алан Ширер похвалил главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони за то, что тот вернул в состав Анхеля ди Марию.

«Огромная заслуга Скалони как тренера в том, что он вернул ди Марию в стартовый состав, так он стал лучшим игроком в первом тайме», - цитирует Ширера BBC.

В сегодняшнем финальном матче на мундиале в Катаре ди Мария забил второй гол «альбиселесте» после успешной контратаки своей команды. Первым отличился с пенальти Лионель Месси.

На данный момент второй тайм игры подходит к концу, счёт на табло – 2:1. Текстовую трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru.