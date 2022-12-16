Марциняк: «Судить финал мундиаля - всё равно, что поднять кубок мира вверх»

Главный арбитр последнего поединка турнира в Катаре Шимон Марциняк поделился своими эмоциями от назначения на игру между национальными сборными Аргентины и Франции.

Польский судья признался, что мечтой его детства был выход на финальный матч чемпионата мира. В бытность футболистом мечтой была победа в мировом первенстве именно в качестве игрока.

«Сегодня я футбольный арбитр, и для меня судить финал мундиаля - всё равно, что поднять кубок мира вверх», - приводит слова Марциняка Przeglad Sportowy.

Поединок между сборными Аргентины и Франции начнётся 18 декабря, стартовый свисток Марциняк даст в 18:00.