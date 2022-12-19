Лунёв: «Огромнейшая заслуга Мартинеса»

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв назвал игрока, внёсшего наибольший вклад в победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2022.

«Мартинес показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира. При этом в двух сериях пенальти его заслуга — он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте в матче с французами был просто космическим», — цитирует голкипера российской национальной команды ТАСС.

Игрок также напомнил и путь Эмилиано, карьера которого перевернулась после предоставленного из-за травмы Бернда Лено шанса в воротах «Арсенала».

Мартинес был признан лучшим вратарём катарского мундиаля, выиграв две серии пенальти на четвертьфинальной стадии и в финале. Аргентина завоевала третье чемпионство, обыграв в ярком поединке Францию.