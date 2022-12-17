Почеттино рассказал, в чём главные отличия между Месси и Мбаппе

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался об игре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Аргентинский специалист знаком с обоими игроками по совместной работе в «ПСЖ». 18 декабря сборные Аргентины и Франции с Месси и Мбаппе в составе сойдутся в финале чемпионата мира.

«Месси завоевал семь «Золотых мячей», а Мбаппе уже был чемпионом мира и может многого добиться в будущем. Думаю, Месси – лучший футболист мира, а Мбаппе – игрок, находящийся в процессе становления таковым.

Мбаппе любит играть на пространстве, в то время как Месси хорош при любых условиях, он определяет игру. Это разные футболисты, но любой любитель футбола купит билет, чтобы посмотреть на них в деле», – цитирует 90min Почеттино.