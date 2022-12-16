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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агуэро посетил тренировку сборной Аргентины перед финалом ЧМ

16 Декабря 2022 • 07:46 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро посетил тренировочное занятие команды перед финальным поединком чемпионата мира – 2022. Об этом сообщает портал Goal.com.

Стоит отметить, что 34-летний бывший футболист, который завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в прошлом году, находится в Катаре и поддерживает соотечественников. В составе национальной команды Агуэро провел 101 поединок и отметился 41 забитым мячом.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Франции. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, начало запланировано в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Серхио Агуэро
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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