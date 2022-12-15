«Барселона» получит деньги, если Месси выиграет чемпионат мира

Победа сборной Аргентины на чемпионате мира может принести каталонской «Барселоне» деньги. По информации от Mundo Deportivo, если Лионель Месси возьмёт мундиаль, «сине-гранатовые» получат около 120 тысяч евро.

Напомним, 18 декабря сборной Аргентины предстоит сыграть в финале чемпионата мира против Франции, которая вчера обыграла в полуфинале Марокко со счётом 2:0.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор аргентинец выступает за французский «ПСЖ», в составе которого в своём первом сезоне выиграл Лигу 1.

Лионель в данный момент с 5 голами разделяет первую строчку в таблице бомбардиров чемпионата мира со своим одноклубником Килианом Мбаппе, который выступает за сборную Франции.