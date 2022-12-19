Месси всем всё доказал

Лионель Месси победил в финале чемпионата мира, причём во многом именно он и принёс Аргентине победу. Теперь про него точно можно сказать, что он выиграл всё. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» аплодирует великому аргентинцу.

Сколько же в последние десятилетия было споров о Лионеле Месси. У него было множество поклонников, но хватало и тех, кто его не любит. Хотя аргентинец много забивал и отдавал голевых передач, выигрывал трофеи, всё равно были те, кто пытался принизить заслуги форварда.

Основная претензия к Месси была в том, что он силён только на клубном уровне, где всегда выступал в комфортной обстановке в топ-клубе. Победа на Кубке Америки в 2021-м тоже многими не была оценена: мол, в Южной Америке не так много сильных команд. Даже интересно, как теперь будут пытаться принизить Месси злопыхатели. Аргентинец теперь уж точно всё всем всё доказал.

Месси ведь мог выиграть чемпионат мира в 2014 году. Однако тогда это точно был не его чемпионат. Та Аргентина дотерпела до решающего матча, но едва ли была одной из лучших команд турнира. Тем не менее тогда Месси мог выиграть вожделенный трофей, но этого не случилось. Спустя восемь лет всё иначе. Месси провёл турнир жизни, он был лидером команды, он вёл её вперёд. Да, он забил много мячей с пенальти, но ведь важно иметь стальные нервы, особенно после незабитого одиннадцатиметрового в поединке с поляками. А ещё Месси отдал много результативных передач.

Показательно, что именно Месси включался в тот момент, когда это так требовалось. Он не дал Аргентине развалиться в матче с Нидерландами, когда психологически «альбиселесте» были прибиты. Месси же и в финале тащил аргентинцев, именно он забил третий гол, который едва не стал золотым для его страны. Он вообще провёл сумасшедший турнир. Это лучший чемпионат мира в карьере Месси.

Теперь коллекция трофеев Месси полна. Можно ли его назвать величайшим футболистом за всю историю? На самом деле в этом едва ли есть смысл. Всегда будут споры, всегда это будет вопрос личного предпочтения. Нет никаких объективных критериев для сравнения Месси и Марадоны или Месси и Пеле. Однако факт в том, что он теперь тоже чемпион мира. В отличие от Мишеля Платини или Йохана Кройффа. Этот факт сам по себе, кстати, не ставит Месси выше француза или нидерландца.

Месси выиграл чемпионат мира, и на этом он заканчивает выступления за сборную Аргентины. Сам он говорил, что не планирует выступать на следующем мундиале. Скалони же рассказывал, что Месси и вовсе завершает выступления в сборной. Однако после такого матча, после такого успеха форвард вообще может уходить из футбола. Он выиграл всё! Нет больше в этом виде спорта вершин, которые ему надо покорить. По итогам сезона он, вероятно, ещё и получит очередной «Золотой мяч».

Месси всем всё доказал. Спорить, принижать его заслуги – это уже совсем смешно. Лучший ли он футболист? Тут можно обсуждать, можно приводить аргументы в пользу разных игроков. Великий ли Месси? Абсолютно точно да. Он был великим и без победы на чемпионате мира. Однако после того, как Месси в 35 лет привёл Аргентину к званию сильнейшей сборной на планете, называть иначе его уж точно нельзя.

И как же нам повезло иметь возможность видеть игру Месси!

Роман Андреев