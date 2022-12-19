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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси всем всё доказал

19 Декабря 2022 • 09:30 Комментировать (12)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Лионель Месси победил в финале чемпионата мира, причём во многом именно он и принёс Аргентине победу. Теперь про него точно можно сказать, что он выиграл всё. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» аплодирует великому аргентинцу.

Сколько же в последние десятилетия было споров о Лионеле Месси. У него было множество поклонников, но хватало и тех, кто его не любит. Хотя аргентинец много забивал и отдавал голевых передач, выигрывал трофеи, всё равно были те, кто пытался принизить заслуги форварда.

Основная претензия к Месси была в том, что он силён только на клубном уровне, где всегда выступал в комфортной обстановке в топ-клубе. Победа на Кубке Америки в 2021-м тоже многими не была оценена: мол, в Южной Америке не так много сильных команд. Даже интересно, как теперь будут пытаться принизить Месси злопыхатели. Аргентинец теперь уж точно всё всем всё доказал.

Месси ведь мог выиграть чемпионат мира в 2014 году. Однако тогда это точно был не его чемпионат. Та Аргентина дотерпела до решающего матча, но едва ли была одной из лучших команд турнира. Тем не менее тогда Месси мог выиграть вожделенный трофей, но этого не случилось. Спустя восемь лет всё иначе. Месси провёл турнир жизни, он был лидером команды, он вёл её вперёд. Да, он забил много мячей с пенальти, но ведь важно иметь стальные нервы, особенно после незабитого одиннадцатиметрового в поединке с поляками. А ещё Месси отдал много результативных передач.

Показательно, что именно Месси включался в тот момент, когда это так требовалось. Он не дал Аргентине развалиться в матче с Нидерландами, когда психологически «альбиселесте» были прибиты. Месси же и в финале тащил аргентинцев, именно он забил третий гол, который едва не стал золотым для его страны. Он вообще провёл сумасшедший турнир. Это лучший чемпионат мира в карьере Месси.

Теперь коллекция трофеев Месси полна. Можно ли его назвать величайшим футболистом за всю историю? На самом деле в этом едва ли есть смысл. Всегда будут споры, всегда это будет вопрос личного предпочтения. Нет никаких объективных критериев для сравнения Месси и Марадоны или Месси и Пеле. Однако факт в том, что он теперь тоже чемпион мира. В отличие от Мишеля Платини или Йохана Кройффа. Этот факт сам по себе, кстати, не ставит Месси выше француза или нидерландца.

Месси выиграл чемпионат мира, и на этом он заканчивает выступления за сборную Аргентины. Сам он говорил, что не планирует выступать на следующем мундиале. Скалони же рассказывал, что Месси и вовсе завершает выступления в сборной. Однако после такого матча, после такого успеха форвард вообще может уходить из футбола. Он выиграл всё! Нет больше в этом виде спорта вершин, которые ему надо покорить. По итогам сезона он, вероятно, ещё и получит очередной «Золотой мяч».

Месси всем всё доказал. Спорить, принижать его заслуги – это уже совсем смешно. Лучший ли он футболист? Тут можно обсуждать, можно приводить аргументы в пользу разных игроков. Великий ли Месси? Абсолютно точно да. Он был великим и без победы на чемпионате мира. Однако после того, как Месси в 35 лет привёл Аргентину к званию сильнейшей сборной на планете, называть иначе его уж точно нельзя.

И как же нам повезло иметь возможность видеть игру Месси!

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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Nashterator
19 Декабря 2022 в 10:36
Ждем ЗМ
KLINSMANN
19 Декабря 2022 в 10:32
Месси лучше Роналду. Точка и Вкусно!)
ОдмЫн
19 Декабря 2022 в 09:38
Левая пенка в ворота французов, чистую на Тюраме не дали, мол симуляция, в каждом этапе турнира по пенке для него, забил куча пенок, в то времячужой хет-трик в финале в полном игноре...и так можно продолжать...
лЮчий мля! ТФУ !!!!!!
карлик всем доказал, что все можно купить, начиная с ЗМ, закончивая посредственных судьишек в Мундиале.
Хорошо вчера кто то из юзеров сказал: вместо того, чтоб гнил на нарах за фин.махинации, целует купленные кубки и чужие ЗМ
Представляю, еслиб таким образом стал чемпионом мира вечный соперник и конкурент карлика Нырялду, то с дерьмом смешали бы португала, а тут видиш ли лЮчий ...ТФУ!!!
Sergey999
19 Декабря 2022 в 09:45
Тут глоры месси больше радуются тому что роналду пролетел нежели победе своего кумира))) какая бы ни была победа с душком, с вонью и прочим-победа есть победа.
One Live
19 Декабря 2022 в 10:54
Интересно, есть еще команды, которым столько пенок поставили в плей офф и вообще за весь ЧМ!?
В каждом матче плей офф спорный пенальти, охренеть!
Но гном великий)))
И ничего, что сосала Барса с ним 8:2))
pol-black
19 Декабря 2022 в 09:46
если б чемпионом мира стал "нырялду", то его бы возносили до небес. но он не стал...
Ermak
19 Декабря 2022 в 09:59
Ты повтор для начала посмотри, ты единственный дундук, из тех кто про несправедливо неназначенный пенальти говорит, там асе четко видно, Тюрам симулировал
Element-22
19 Декабря 2022 в 10:36
Причём что в эпизоде с симуляцией Тюрама, что в эпизоде с пенальти Дембеле, французы особо даже не спорили 🤷‍♂️ ах, стоп. Их же купили… они б и рады были на судью кинуться, но деньги надо отрабатывать…
Ermak
19 Декабря 2022 в 10:49
Точняк, вместе с Макроном купили, только видимо всез кроме Мбаппе подкупили, иначе бы он 3из3х не реализовал
San13
19 Декабря 2022 в 10:27
Ахахахахаха, как я рад, что у таких как ты подгорает знатно. Но поделать то ничего не в состоянии, просто повторять как мантру, карлик, купил, арбитры помогли.
Мне интересно, ты осознаешь всю свою ущербность или нет?
roksanvanino2015
19 Декабря 2022 в 09:38
на самом деле на предыдущих чм месси играл ровно так же
просто команда на этом чм более слажена
pol-black
19 Декабря 2022 в 09:48
команда не играла всё время на него, команда просто играла в футбол. а Месси ей помогал. вот и разница. если бы тогда так же играли, то могли бы и раньше взять трофей. футбол - игра командная, пусть и с лидерами.
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