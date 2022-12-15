​«Франция разобьёт сердце Месси» - журналист, близкий к Роналду

Журналист Пирс Морган находится в отличных отношениях с Криштиану Роналду. Резонансное интервью, которое недавно дал Роналду, взял именно Морган, причём инициатором стал сам футболист.

Пирс Морган считает, что в финале чемпионата мира сборная Франции обыграет Аргентину и защитит титул.

«Думаю, Франция все равно выиграет чемпионат мира и разобьёт сердце Месси!» - сказал Морган talkSPORT.

Финальный матч чемпионата мира – 2022 пройдёт 18 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени.

​Журналист попытался объяснить, почему Роналду круче Месси