Мбаппе возглавил гонку бомбардиров на чемпионате мира в Катаре

Ещё несколько минут назад казалось, что Лионель Месси так и завершит этот мундиаль в качестве лучшего бомбардира турнира, а его сборная станет чемпионом мира по итогу основного времени матча. Но французы преподнесли аргентинцам неприятный сюрприз в виде двух голов Килиана Мбаппе и сравняли счёт встречи.

Теперь у Мбаппе – семь голов на чемпионате мира в Катаре. На один забитый мяч он опережает лидера сборной Аргентины Лионеля Месси, у него шесть голов.

Матч сборных Аргентины и Франции продолжается, текстовую трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru. На табло – 2:2, подходит к концу второй тайм.