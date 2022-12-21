Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

После Кубка мира Месси ставит перед собой ещё две ближайшие цели

21 Декабря 2022 • 00:19 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Лионель Месси добился победы в Кубке мира - это, безусловно, самый важный трофей в его жизни, полной различных призов и побед. Но, как амбициозный спортсмен, Лео уже ставит перед собой новые цели. Как сообщает TMW, теперь у Месси две главные цели.

Во-первых, он жаждет забить свой сотый гол в составе сборной Аргентины - сейчас на его счету 98 голов. Во-вторых, Месси хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» - футболист не побеждал в главном клубном турнире Европы с 2015 года, когда еще выступал за «Барселону».

Напомним, что последняя кампания в плей-офф Лиги чемпионов для «ПСЖ» закончилась вылетом в 1/8 финала после матчей с «Реалом». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
00:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе и Лаутаро – лидеры ЧМ-2022 по упущенным явным голевым моментам, Месси и Роналду – в топ-5
00:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маклаков: «Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение»
00:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бернардески: «Не стоит недооценивать вклад Дибалы в победу сборной Аргентины» 1
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Брозович: «Могли добиться большего»
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
После Кубка мира Месси ставит перед собой ещё две ближайшие цели
00:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов сравнил игру Роналду на ЧМ-2018 и выступление Месси на ЧМ-2022
00:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жоржиньо: «Лучший финал на моей памяти»
00:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
22-летний аргентинец погиб, празднуя чемпионский титул сборной
20 Декабря
23:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кормильцев: «Сейчас весь мир радуется за Месси» 3
23:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Близкий к Роналду журналист снова «уколол» Месси
23:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин сравнил себя с Буну
23:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин: «Саудовская Аравия и Марокко меня удивили»
23:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мартинес на параде сборной Аргентины получил куклу с фото Мбаппе
23:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев – об аргентинцах: «Около ста тысяч человек взяли кредиты, чтобы просто приехать»
23:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборную Марокко горячо встретили на родине
Все новости
Рекомендуем