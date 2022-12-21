После Кубка мира Месси ставит перед собой ещё две ближайшие цели

Лионель Месси добился победы в Кубке мира - это, безусловно, самый важный трофей в его жизни, полной различных призов и побед. Но, как амбициозный спортсмен, Лео уже ставит перед собой новые цели. Как сообщает TMW, теперь у Месси две главные цели.

Во-первых, он жаждет забить свой сотый гол в составе сборной Аргентины - сейчас на его счету 98 голов. Во-вторых, Месси хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» - футболист не побеждал в главном клубном турнире Европы с 2015 года, когда еще выступал за «Барселону».

Напомним, что последняя кампания в плей-офф Лиги чемпионов для «ПСЖ» закончилась вылетом в 1/8 финала после матчей с «Реалом».