Мартинес получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022

Страж ворот национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира – 2022. После финального матча во время церемонии награждения Мартинес получил специальный приз в виде перчатки.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3 после 120 минут игры. Эмилиано Мартинес отразил один удар с одиннадцатиметровой отметки, а ещё в одном случае игрок французской сборной не попал в створ.

Сборная Аргентины смогла выиграть чемпионат мира впервые с 1986 года.