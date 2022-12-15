Дрогба: «Аргентина сыграет жёстко, французы не любят жёсткий футбол»

Бывший ивуарийский футболист, один из лучших игроков в истории африканского футбола, Дидье Дрогба, уже знает, чего ему ждать от финального матча чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Аргентины и Франции. Он не сомневается в том, что аргентинцы предложат действующим чемпионам мира жесткий футбол.

- Аргентинцы знают, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивны и они не дадут Мбаппе сыграть в свой футбол. Они будут блокировать и сдерживать его всеми способами. Но у Франции есть также Чуамени, Гризманн и Дембеле. Их тоже надо останавливать, - цитирует слова Дрогба BBC One.