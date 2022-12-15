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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира в четвёртый раз за семь последних турниров

15 Декабря 2022 • 04:48 Комментировать
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Сборная Франции обыграла во втором полуфинальном матче чемпионата мира сборную Марокко, и в четвертый раз за последние двадцать четыре года вышла в финал чемпионата мира - или, иными словами, в четвертый раз за последние семь чемпионатов мира, при том, что до этого французы вообще не играли в финале.

Впервые это случилось в 1998 году, тогда команда и победила в первый раз, обыграв Бразилию со счетом 3:0. Затем был финал 2006 года, ставший лебединой песней для всех основных героев поколения-1998. Тогда Франция проиграла Италии по пенальти.

Наконец, четыре года назад сборная Франции снова попала в финал чемпионата мира, обыграв там Хорватию со счетом 4:2. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чм-2018 Сборная Марокко ЧМ-2006 ЧМ-1998
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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