Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира в четвёртый раз за семь последних турниров

Сборная Франции обыграла во втором полуфинальном матче чемпионата мира сборную Марокко, и в четвертый раз за последние двадцать четыре года вышла в финал чемпионата мира - или, иными словами, в четвертый раз за последние семь чемпионатов мира, при том, что до этого французы вообще не играли в финале.

Впервые это случилось в 1998 году, тогда команда и победила в первый раз, обыграв Бразилию со счетом 3:0. Затем был финал 2006 года, ставший лебединой песней для всех основных героев поколения-1998. Тогда Франция проиграла Италии по пенальти.

Наконец, четыре года назад сборная Франции снова попала в финал чемпионата мира, обыграв там Хорватию со счетом 4:2.