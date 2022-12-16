Маркизио поведал, в чём истинная сила сборной Франции

Сборная Франции во второй раз подряд пробилась в финал чемпионата мира, там команда Дидье Дешама сразится с командой Аргентины. Клаудио Маркизио, бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии, поведал, в чем, на его взгляд, заключается главная сила сборной Франции.

- Марокко пострадал из-за не столь качественной игры, состава. На этом уровне даже минимальная разница сказывается. Франция полноценна во всех смыслах. Это команда, которая умеет поиграть вторым номером, обороняться, знает как делать это, но в то же время умеет и атаковать. Это признак величия команды, - цитирует слова Маркизио Rai.