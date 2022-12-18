Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Николаев поддержал решение Марциняка назначить пенальти в ворота Франции

18 Декабря 2022 • 19:17 Комментировать
Аргентина
3:2
Франция
1 2.90 X 3.10 2 2.90
доп. время 2-й тайм

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев согласен с решением поляка Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота сборной Франции в финале чемпионата мира в Катаре. В результате 11-метрового удара Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперёд, а чуть позже преимущество «альбиселесте» удвоил Анхель Ди Мария – 2:0.

«Дембеле совершил фол по неосторожности. Получается, своим касанием он заплёл ноги нападающему», - цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Ранее противоположную точку зрения высказал российский арбитр Игорь Федотов, который считает, что Анхель Ди Мария «заплёл» себе ноги сам.

Финальный матч мундиаля в Катаре продолжается, идёт второй тайм, впереди сборная Аргентины 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Алексей Николаев Шимон Марциняк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
171 мин
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
2
2.80 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
20:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе первым в истории забил четыре гола в финалах мундиалей
20:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе сравнялся с Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
20:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси настиг Жюста Фонтена по количеству голов на чемпионате мира
20:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе впервые за 20 лет оформил дубль в финале чемпионата мира
20:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе - самый молодой футболист, забивший 10 мячей на чемпионате мира
20:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе забил три гола в финалах ЧМ, повторив мировой рекорд
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Губерниев: «Месси – великий футболист, но не Марадона»
19:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе возглавил гонку бомбардиров на чемпионате мира в Катаре
19:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе забил свой 10-й гол на чемпионатах мира
19:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер похвалил Скалони за возвращение ди Марии в стартовый состав
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария - первый игрок, забивший в финалах ЧМ, ОИ и первенства континента
19:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Николаев поддержал решение Марциняка назначить пенальти в ворота Франции
19:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси установил рекорд по сыгранным минутам на чемпионате мира 1
19:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе в первом тайме финала чемпионата мира коснулся мяча всего 11 раз 1
19:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси и Ди Мария пополнили список самых возрастных авторов голов в финалах ЧМ 1
Все новости
Рекомендуем