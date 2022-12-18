Николаев поддержал решение Марциняка назначить пенальти в ворота Франции

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев согласен с решением поляка Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота сборной Франции в финале чемпионата мира в Катаре. В результате 11-метрового удара Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперёд, а чуть позже преимущество «альбиселесте» удвоил Анхель Ди Мария – 2:0.

«Дембеле совершил фол по неосторожности. Получается, своим касанием он заплёл ноги нападающему», - цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Ранее противоположную точку зрения высказал российский арбитр Игорь Федотов, который считает, что Анхель Ди Мария «заплёл» себе ноги сам.