Кавазашвили: «Месси - величайший человек»

Бывший футболист советской сборной Анзор Кавазашвили высоко оценил игру Лионеля Месси в ходе катарского чемпионата мира. Месси забил семь голов, хотя и не стал лучшим бомбардиром турнира, но главное - он принес своей сборной победу в чемпионате мира. Кавазашвили назвал Месси «величайшим человеком».

- Месси — величайший человек. Было фантастикой то, что он сделал. Он своим умом, своими ногами, своим отношением к жизни достиг наивысшего спортивного достоинства и завоевал все, что мог, - цитирует слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Тем не менее, Кавазашвили не верит, что Месси сыграет на чемпионате мира через четыре года.