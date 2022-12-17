Канчельскис: Инфантино сказал, что ЧМ в Катаре - лучший в истории, но на следующем турнире он скажет то же самое

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал фразу руководителя ФИФА Джанни Инфантино, который считает мундиаль в Катаре лучшим в футбольной истории.

«Конечно, как президент Инфантино будет говорить, что все отлично, все самое лучшее, но на следующем чемпионате мира он скажет то же самое», — отметил Канчельскис в интервью Metaratings.ru.

Канчельскис добавил, что на турнире в Катаре всё чинно и благородно, но условия для команд и болельщиков все же не столь хорошие, как в 2018 году.

Напомним, что ЧМ-2022 подходит к своему завершению. 18 декабря в 18:00 по московскому времени будет сыгран финал соревнований в Катаре, где сойдутся национальные команды Аргентины и Франции.