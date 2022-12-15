«Барселона» прошлой зимой могла подписать Альвареса, но в итоге выбрала Обамеянга

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес прошлой зимой мог оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» всерьёз рассматривали трансфер молодого аргентинца в январе этого года.

Если верить источнику, «Барселона» не стала подписывать Альвареса, так как сомневалась в способности футболиста заиграть на «Камп Ноу». В итоге клуб сделал выбор в пользу более опытного Пьера-Эмерика Обамеянга, который пришёл свободным агентом из «Арсенала».

Напомним, «Манчестер Сити» прошлой зимой приобрёл Альвареса и оставил его до конца сезона в «Ривер Плейте». Сейчас на счету 22-летнего аргентинца три гола в Английской премьер-лиге.

На этом чемпионате мира Хулиан забил 4 гола за сборную Аргентины. 18 декабря форвард сыграет в финале турнира против Франции.