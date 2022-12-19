Григорян — о возможной победе сборной Франции: «Это была бы трагедия для всех»

Известный российский специалист Александр Григорян подвёл итог финала катарского чемпионата мира, оценив реакцию на победу Франции.

«Это была бы трагедия для всех. Если бы Коло Муани забил тогда свой гол, то это было бы катастрофой, высшей степенью несправедливости», — заявил тренер, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что решающий матч мундиаля между Аргентиной и Францией победой «альбиселесте» в серии пенальти после ничьи 3:3. В компенсированное время второго дополнительного тайма Рандаль Коло Муани не реализовал выход с Эмилиано Мартинесом, что перевело игру в послематчевую серию.