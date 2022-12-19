Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре

19 Декабря 2022 • 21:53 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший страж ворот московского «Локомотива» Артур Нигматуллин уверен, что лучшим вратарём на чемпионате мира по футболу в Катаре является аргентинец Эмилиано Мартинес. Напомним, бывший «канонир», а ныне первый номер «Астон Виллы» вчера стал чемпионом мира со своей национальной сборной.

«Сумасшедший сейв в финале на последней минуте дополнительного времени… Это было очень круто! А забей тогда французы — всё было бы по-другому», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Эмилиано Мартинесу 30 лет, это был его первый чемпионат мира по футболу. На мундиале в Катаре он пропустил восемь мячей в семи матчах, а три игры отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Мартинесом заинтересовались в одном из лучших футбольных клубов Земного шара – мюнхенской «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
22:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркиньос: «До сих пор не могу смириться с вылетом сборной Бразилии»
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль»
22:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили не впечатлила игра вратарей на мундиале в Катаре
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гласнер мог возглавить сборную Австрии
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овечкин: «Я счастлив увидеть, как Месси осуществил мечту»
22:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, почему нельзя сравнивать турниры в России и Катаре
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-вратарь сборной Аргентины: «ЧМ-2022 – самый страстный для Аргентины, все хотели увидеть Месси с кубком» эксклюзив
22:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду – второй по количеству матчей на ЧМ среди игроков, никогда не выигрывавших турнир
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов выразил благодарность Месси и Роналду
22:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Не смотрел финал ЧМ — ехал в поезде»
21:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре
21:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави: «Месси – лучший в истории, он заслужил стать чемпионом мира»
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев: «Месси сделал всё»
21:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев: «Это был самый потрясающий финал за всю историю»
21:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорян — о возможной победе сборной Франции: «Это была бы трагедия для всех»
Все новости
Рекомендуем