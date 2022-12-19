Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре

Бывший страж ворот московского «Локомотива» Артур Нигматуллин уверен, что лучшим вратарём на чемпионате мира по футболу в Катаре является аргентинец Эмилиано Мартинес. Напомним, бывший «канонир», а ныне первый номер «Астон Виллы» вчера стал чемпионом мира со своей национальной сборной.

«Сумасшедший сейв в финале на последней минуте дополнительного времени… Это было очень круто! А забей тогда французы — всё было бы по-другому», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Эмилиано Мартинесу 30 лет, это был его первый чемпионат мира по футболу. На мундиале в Катаре он пропустил восемь мячей в семи матчах, а три игры отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Мартинесом заинтересовались в одном из лучших футбольных клубов Земного шара – мюнхенской «Баварии».