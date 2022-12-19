Крауч: «Мбаппе впечатлил, но я делал такое же дерьмо в 2006 году»

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч прокомментировал второй гол французского нападающего Килиана Мбаппе в финальном матче чемпионата мира – 2022 против команды Аргентины. 23-летний футболист эффектным ударом с лета поразил ворота южноамериканцев.

«Килиан впечатлил, но я делал такое же дерьмо в 2006 году», - оставил сообщение англичанин в социальных сетях.

Сборная Франции, несмотря на хет-трик Мбаппе, проиграла Аргентине в серии послематчевых пенальти – 2:4. В игровое время команды расписали мировую – 3:3. По итогам турнира Килиан стал лучшим бомбардиром мундиаля.