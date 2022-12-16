Валенсия: «Я хочу, чтобы Аргентина выиграла ради Месси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия высказался о выступлении Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«Я хочу, чтобы Аргентина выиграла ради Месси, за всё, чего он добился в своей карьере. Каждый игрок должен хотеть подражать его трудовой этике, его смирению, его выступлениям. Месси — это стандарт», — написал Валенсия в своей колонке на сайте The Athletic.

Эквадорец отметил, что на этом турнире Лионель показывает, как сильно он хочет выиграть главный турнир мирового футбола. По его мнению, наличие такого футболиста, как Месси, помогает команде.

Напомним, что в решающей игре мундиаля Аргентина встретится с Францией в воскресенье, 18 декабря.