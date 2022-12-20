Аленичев сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил аргентинского нападающего Лионеля Месси с португальцем Криштиану Роналду.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, 35-летний Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). Роналду же вместе со сборной Португалии завершил свои выступления на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

По мнению Аленичева, этой победой Месси поставил точку в спорах о том, кто лучше — он или Роналду.

«Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси — гений», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Месси был признан лучшим игроком прошедшего мундиаля. В семи проведённых матчах знаменитый аргентинец сумел забить семь голов и отдать три результативные передачи.