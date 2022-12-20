Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аленичев сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду

20 Декабря 2022 • 09:33 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил аргентинского нападающего Лионеля Месси с португальцем Криштиану Роналду.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, 35-летний Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). Роналду же вместе со сборной Португалии завершил свои выступления на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

По мнению Аленичева, этой победой Месси поставил точку в спорах о том, кто лучше — он или Роналду.

«Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси — гений», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Месси был признан лучшим игроком прошедшего мундиаля. В семи проведённых матчах знаменитый аргентинец сумел забить семь голов и отдать три результативные передачи.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии Дмитрий Аленичев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
09:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Следующий чемпионат мира будет за Мбаппе»
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Теннисист дель Потро отреагировал на чемпионство сборной Аргентины
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду
09:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин – о жесте Мартинеса: «Это было не по-пацански» 1
09:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глушаков выбрал лучшего игрока ЧМ между Месси и Мбаппе
07:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров: Всегда нравилась Франция, но в финале ЧМ-2022 болел за Аргентину
07:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Смирнов — о финале ЧМ-2022: Это была победа белой расы над негроидной 9
07:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фанаты тепло встретили сборную Франции, несмотря на поражение в финале ЧМ-2022 (Видео)
06:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реднапп: Любой английский тренер мог бы достичь со сборной того же, что и Саутгейт
06:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Ливерпуля»: Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси
06:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зарема: Месси сделал заявку на ещё один «Золотой мяч»
06:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бекхэм выложил совместно фото с Симеоне после победы Аргентины на ЧМ-2022 1
06:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник «Ак Барса»: На ЧМ-2022 болел за Аргентину и Месси
05:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-тренер сборной России Игнатьев сравнил финал ЧМ-2022 со спектаклем
05:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дмитрий Медведев поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 2
Все новости
Рекомендуем