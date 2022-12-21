Автор победного гола в финале чемпионата мира 2014 года, Марио Гётце, внимательно следил за прошедшим финалом катарского чемпионата мира. И болел он при этом за сборную Аргентины, записав на видео свою радость вместе с маленьким сыном.

Напомним, что свой самый главный гол карьеры Гетце забил как раз в ворота сборной Аргентины. Что касается прошедшего финала, то болел Гётце, наверное, скорее не за Аргентину, а против Франции - непростые отношения немцев и французов известны давно, и, очевидно, распространяются они также и на футбол.

Напомним, что сейчас Гетце выступает за франкфуртский «Айнтрахт».