Дешаму задали вопрос об участии Бензема в финале чемпионата мира

Наставнику сборной Франции Дидье Дешаму задали вопрос насчет возможного участия в финале чемпионата мира – 2022 нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, пропустившего все предыдущие матчи из-за травмы.

«Бензема? Я бы хотел перейти к другому вопросу», - цитирует специалиста издание Get French Football News.

Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира, победив в полуфинале команду Марокко со счетом 2:0. В решающем поединке подопечным Дешама будет противостоять Аргентина. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – 18:00 по московскому времени.